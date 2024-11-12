Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Giresun'un Espiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğukpınar grup yolunun Direkbükü köyü mevkisinde Cabir Şen (22) yönetimindeki otomobil ile Yılmaz Parlak'ın kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan Meylin Gül (18), Güzel Şahin (37), Gülüzar Firar (78) ve Altun Firar (56) yaralandı.

Ekiplerce Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.