Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.07.2025 12:48
  • Giriş: 16.07.2025 12:48
  • Güncelleme: 16.07.2025 12:48
Kaynak: AA
Giresun'da iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

İl merkezine bağlı Mesudiye köyünde seyir halindeki S.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Taşhan mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki yolcular T.İ, İ.İ, SK, A.K. ve K.K. yaralandı. Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Espiye ilçesinde ise H.K idaresindeki 28 ADU 650 plakalı hafif ticari araç, Soğukpınar beldesinde K.B yönetimindeki 28 AB 002 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Yaralanan araç sürücüleri ile ambulansta bulunan T.Y. Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol