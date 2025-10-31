Giriş / Abone Ol
Giresun'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun'un Dereli ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 31.10.2025 20:22
  • Giriş: 31.10.2025 20:22
  • Güncelleme: 31.10.2025 20:23
Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde Sütlüce Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe işi için inşaat iskelesinde çalışan Sinan Türkmen (38), dengesini kaybederek 4'üncü kattan yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Türkmen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

