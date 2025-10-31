Giresun'da inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti
Giresun'un Dereli ilçesinde inşaat iskelesinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Giresun'un Dereli ilçesinde Sütlüce Mahallesi'ndeki bir binanın dış cephe işi için inşaat iskelesinde çalışan Sinan Türkmen (38), dengesini kaybederek 4'üncü kattan yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Türkmen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.