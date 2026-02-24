Giresun'da kahvede silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Keşap’ta bir kahvede çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Selahattin D.’nin tabancayla ateş ettiği Hayrettin Aydın yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Giresun'un Keşap ilçesinde kahvede çıkan kavgada 73 yaşındaki Selahattin D.'nin tabancayla vurduğu 57 yaşındaki Hayrettin Aydın hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatleri sıralarında ilçenin Bozkurt Mahallesi’ndeki bir kahvede meydana geldi.
Daha önce aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Selahattin D. ile Hayrettin Aydın, kıraathanede karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Selahattin D., yanındaki tabancayla Aydın'a ateş etti.
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aydın yere yığılırken, şüpheli kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerin kontrolünde, Aydın'ın öldüğü belirlendi.
Aydın'ın cansız bedeni, morga götürüldü.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.