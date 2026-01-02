Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele dört koldan devam ediyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Fındık üretiminde kalitesiyle ön plana çıkan Giresun'da, kahverengi kokarca zararlısının bertaraf edilmesi için mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce il genelinde mevsime ve döneme bağlı olarak çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, biyolojik mücadelede 90 bin 644 samuray arısı doğaya salındı, kimyasal mücadelede 70 bin bağımsız bölüm ilaçlandı.

Biyoteknik mücadelede feromon tuzaklarla zararlı toplanıp yok edilirken, köylerde çiftçilere kahverengi kokarcayla ilgili eğitimler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, AA muhabirine, çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığının eylem planı kapsamında sürdürüldüğünü söyledi.

Entegre bir mücadele yapıldığını belirten Yılmaz, biyolojik mücadelede samuray arılarının kullanıldığını ifade etti.

Yılmaz, biyoteknik mücadelede kahverengi kokarcanın kışlaklardan yürüyerek çıktığı ve konakladığı yerlerde 21 bin 800 feromon tuzak kurduklarını dile getirdi.

Kimyasal mücadelenin bitki koruma ürünleriyle gerçekleştirildiğini söyleyen Yılmaz, kışlaklarda ilaçlanan 70 bin bağımsız bölümün metruk ve terk edilmiş yerler, ahır ile serenti gibi yapılardan oluştuğunu belirtti.

Yılmaz, kahverengi kokarcanın görüldüğü tüm ilçelerde biyosidal ilaçlama sertifikasına sahip 106 personelle sahada çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

- "Çalışmaların aslında meyvelerini topladık"

Kahverengi kokarcayla mücadelede farkındalığını artırmak için 25 bin çitfçiye eğitim verildiğine dikkati çeken Yılmaz, vatandaşlardan mücadelede katkı beklediklerini söyledi.

Yılmaz, kışlak mücadelesi verdikleri her yerde vatandaşlardan, ilaçlama günlerinde evlerine gelip ekiplere katkı sağlamalarını istedi.

Havanın soğumasıyla kahverengi kokarcanın kışlaklara yöneldiğine işaret eden Yılmaz, "Kışlaklardaki tüm kahverengi kokarcaları hedef alarak biyosidal ilaçlama yapıyoruz. Mart ve nisan aylarında böceğin çıkış yapacağını öngördüğümüzde yine ilaçlama yapacağız. Çiftçilere de nasıl mücadele edecekleri konusunda eğitim vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, 2026'da da mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Bundan önceki 2 yılda da yapılan çalışmaların aslında meyvelerini topladık. Kahverengi kokarcanın popülasyonunda bir azalma izledik. Tabii bu yapılan çalışmaların etkisi." diye konuştu.

Devam eden çalışmaların meyvelerini de bu yıl alacaklarını belirten Yılmaz, "Kahverengi kokarca, istilacı bir zararlı. Topyekün bir mücadele yapmamız gerekiyor. Tüm kurumlarımızla, belediyelerimiz, ziraat odalarımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimizle beraber topyekün mücadeleye devam ediyoruz." dedi.