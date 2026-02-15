Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Giresun'un Keşap ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü E.Ş. adlı yurttaş hayatını kaybetti.

Yurt
  • 15.02.2026 23:22
  • Giriş: 15.02.2026 23:22
  • Güncelleme: 15.02.2026 23:24
Kaynak: AA
Giresun'da kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü öldü
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Giresun'un Keşap ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Alakaş Mahallesi'nde E.Ş. (35) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada E.Ş. yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol