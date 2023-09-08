Giresun'da kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Görele ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şafaklı köyünde Çömlekçi grup yolunun Gölbaşı mevkisinde K.K'nin kullandığı kamyonet Çömlekçi Deresi'ne yuvarlandı.

Sürücü ile beraberindeki İ.K. ve H.İ.K, jandarma ve çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

K.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, yaralıların tedavisi devam ediyor.