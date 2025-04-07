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Giresun'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 07.04.2025 13:04
  • Giriş: 07.04.2025 13:04
  • Güncelleme: 07.04.2025 13:05
Kaynak: AA
Giresun'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giresun'un Bulancak ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Aytekin Bekdemir (57) idaresindeki otomobil ile A.K. (69) yönetimindeki kamyonet, Sanayi Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bekdemir, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bekdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü A.K. ise gözaltına alındı.

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