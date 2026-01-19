Giresun'da kara saplanan otomobilin üzerine çığ düştü
Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Giresun-Şebinkarahisar kara yolu Asarcık köyü mevkisinde karda mahsur kalan bir otomobilin üzerine çığ düştü.
Kaynak: AA
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde fırtına ve tipinin etkisiyle kara saplanan otomobilin üzerine çığ düştü, olayda yaralanan olmadı.
İl genelinde aralıklarla yağan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yağışın etkisiyle Giresun-Şebinkarahisar kara yolunun Asarcık köyü mevkisinde çığ düştü.
Kara yolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları Eğribel Bakımevi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede yaptıkları çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.
ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞEN OTOMOBİL KURTARILDI
Fırtına ve tipinin etkisiyle güzergahta seyreden otomobil kara saplandı.
Sürücünün çıkmasının ardından aracın üzerine çığ düştü, olayda yaralanan olmadı.
Çalışmalar sonucunda araç kurtarıldı.