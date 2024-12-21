Giresun'da kayıp kişinin cesedi derede bulundu
Giresun'un Espiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Celal Yılmaz isimli kişinin cansız bedeni derede bulundu.
Kaynak: AA
Giresun'un Espiye ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan kişi, derede ölü bulundu.
İlçenin Soğukpınar beldesinde Celal Yılmaz'dan (65) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede arama yapan jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, derede bir erkek cesedi buldu.
Yapılan incelemede, cesedin Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.
Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.