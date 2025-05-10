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Giresun'da kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 10.05.2025 12:55
  • Giriş: 10.05.2025 12:55
  • Güncelleme: 10.05.2025 12:55
Kaynak: AA
Giresun'da kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kovanlık beldesinin Paşakonağı Yaylası Yedimeşe mevkisinde Tahsin Aydın'ın (70) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın cenazesi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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