Giresun'da KKKA hastalığı can aldı!

Giresun’da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki çoban Alaattin Uzuntürk, hayatını kaybetti.

Yurtta son aylarda yaşanan kene vakaları, yurttaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor. Son KKKA vakası ise Giresun'da yaşandı.

Alucra’nın Hacıhasan köyünde çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk, yaklaşık bir hafta önce kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak Şiran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Uzuntürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzuntürk, KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi.Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, yarın ikindi namazının ardından memleketi Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Deregözü mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.