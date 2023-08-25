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Giresun'da kullandığı traktör devrilen çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 14:56
  • Giriş: 25.08.2023 14:56
  • Güncelleme: 25.08.2023 14:56
Kaynak: AA
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Giresun'da kullandığı traktör devrilen çocuk yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

İlçenin Ozanlı köyünde K.Y'nin tarlada kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaca devrildi.

Yaralanan çocuk, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuğun, traktörü ailesinden habersiz kullandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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