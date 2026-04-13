Giresun'da madencilik faaliyetine karşı çıkan halkın tepkisi sonrası AKP'li vekil nöbet alanından kaçtı

İlayda SORKU

Giresun Tirebolu’ya bağlı Sekü’de AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden faaliyetlerine karşı mücadeleye başlayan köylüler, bölgeye gelen AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas’ı protesto etti.

Memleketinde yuhalanan Elmas’ın sözü sık sık yurttaşların “Yazıklar olsun” tepkileriyle bölündü. Bölgeden görüntülerin iletildiğini öne süren Elmas’a yurttaşlar, en son ne zaman Çatalağaç’tan görüntülerin kendisine ulaştığını sordu. Elmas’ın “Bu ay geldi” cevabı üzerine bölge halkı, “Çatalağaç’ta daha ne olması lazım o halde müdahale edilmesi için? Burada boş boş konuşmaya gerek yok. Bölgeye gidelim, bakalım o zaman” dedi.

Ardından Alagöz’ün Giresun’daki diğer madencilik faaliyetlerine değinen yurttaşlar, Elmas’a “Bu şirketin burada yaptıklarının örnekleri var. En yakın örnek, Çatalağaç katledildi. Siz diyorsunuz ki, benim önümde böyle bir rapor yok. Biz size nasıl güveneceğiz de bu madene izin vereceğiz” diye sordu. “Ben bilimsel konuşuyorum, elinde bir rapor varsa bana onu gönder” ifadeleriyle cevap veren Elmas’a, “Raporu siz veriyorsunuz” denildi. Elmas’ın “Biz vermiyoruz, uzmanlar veriyor” yanıtı üzerine, yurttaş “Vekilim ben eğer şeref, haysiyet sahibi değilsem bana yukarıdan emir geldiğinde, ‘Bu rapor olumlu çıkacak’ dendiğinde o rapor olumlu çıkar. Ben şu an Türkiye’de olanı söylüyorum” şeklinde konuştu.

Mikrofonun elinden alınması üzerine alanı terk etmeye çalışan Elmas’a bir yurttaş, “Sen benim vekilimsin, beni dinleyeceksin” dedi. Köylülerin sorularını yanıtlayamayan Elmas, apar topar bölgeyi terk etti.

— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 13, 2026

“AKP NE DERSE O OLUR”

BirGün'e konuşan yöre halkı, "Vekil ‘Biz ne dersek, AKP ne derse o olur’ diyor. Ama biz halkız, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. ‘Sizi halk seçti, halkın ne dediği önemli’ dedik. Kendisi her şekilde konuyu başka yere çekti. Hatta ‘Madem sıkıntı yok, biz Çatalağaç’taki dereden size su getirelim, onu için’ dedik. ‘Yok, ben oradan su içmem’ dedi bize. Yolları kapatmaları dahil her şeyi jandarmayla konuşacakmış. Her gelen aynı şeyi söylüyor, bu bir çözüm değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, nisan ayının başında Tirebolu’nun Sekü köyünde maden arama faaliyetleri için alana sondaj makinelerini sokmaya çalışmıştı. Bölgede planlanan faaliyetlere karşı direnişe geçen yöre halkı mahkeme kararına rağmen alana sokulmaya çalışılan sondaj makinelerinin ardından nöbet başlatmıştı. 7 Nisan’da şirketin sondaj makineleri jandarma eşliğinde alana sokulmuş, bölge halkıysa mücadeleyi de nöbeti de bırakmayacaklarını açıklamıştı.