Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: 2 kişi kayıp

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan HES kanalına düştü. Su altında kalan araçta kaybolan 1'i imam 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı ancak herhangi bir ize rastlanılmadı.

Güncel 19.05.2024 07:54 Giriş: 19.05.2024 07:54

Güncelleme: 19.05.2024 07:55 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA