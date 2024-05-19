Giresun'da otomobil, HES kanalına düştü: Kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan HES kanalına düştü. Su altında kalan araçta kaybolan 1'i imam 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yamaçtan HES kanalına düştü.

Şebinkarahisar-Bayburt karayolunun Konak köyü Han Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, Alucra ilçesine bağlı Arda köyünde imam olarak görev yapan Burhan Şengül (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, yaklaşık 10 metreden bölgedeki HES'e ait su kanalına yuvarlandı.

Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Alucra'da görevli İmam Hakan Deveci, kıyıya çekildi. Hızla suyun dibine batan otomobildeki Muammer Taşbaşı (36) ve sürücü Burhan Şengül sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı Hakan Deveci, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan sevk edildiği Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Hakan Deveci'nin, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı belirtildi.

KAYIPLARA ULAŞILDI

Hidroelektrik santralinin su kanalında kaybolan B.Ş. ve M.T'nin bulunması için AFAD, AKUT, jandarma ve vatandaşlar tarafından dün akşam başlatılan çalışmalar, sabah saatlerinde de devam etti.

AKUT ekibinin botla kanalda yürüttüğü çalışmalar sırasında B.Ş. ve M.T'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza sonrası yaşananları ve kurtarma anlarını anlatan Kadir Topşir, "Kazayı görünce durduk, ip bulduk. İple kurtarmaya çalıştık. Birini kurtarabildik, diğerleri gözümüzün önünde suda kayboldu. Bayağı bir bitkin düşmüşlerdi, ipe tutunamadılar." dedi.