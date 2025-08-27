Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Giresun'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yağlıdere-Alucra kara yolunun Yeşilpınar mevkisinde Emrah K'nin kullandığı 52 AFF 024 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Mahmut M. idaresindeki 28 K 9568 plakalı kamyon çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emrah K. ile beraberindeki Yiğit Ç. ve Şaban Ç, hastanede tedavi altına alındı.

