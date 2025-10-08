Giresun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Burunucu mevkisinde Halil E. (80) idaresindeki 28 EN 343 plakalı otomobil ile Eyüp K. (43) yönetimindeki 28 NE 800 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ve eşi Aysel E. (75), sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarıldı.

Ağır yaralı Aysel E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.