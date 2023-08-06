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Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 22:49
  • Giriş: 06.08.2023 22:49
  • Güncelleme: 06.08.2023 22:49
Kaynak: AA
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Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

 Giresun'un Güce ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyar köyünde, ehliyetsiz sürücü Murat Kaya (16) idaresindeki 28 AZ 745 plakalı otomobil, yolun kenarındaki duvara çarparak devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince otomobildeki Yunus Kaya'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Murat Kaya ise Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen otomobilin, iki kardeşin babası Mustafa Kaya'ya ait olduğu öğrenildi.

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