Giresun'da otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Giresun'un Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Yolağzı köyü Geçilmez Tüneli girişinde, Kazım Sağlık idaresindeki 28 EG 648 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Gürcistan uyruklu S.Z. idaresindeki TG088IO plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Sağlık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan N.A, G.Ö. ve M.C.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.