Giresun'da otomobilin yola düştüğü kazada 5 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlçenin Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, Volkan K'nin (35) park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobili, yaklaşık 10 metre yükseklikten kullanıma kapalı olan yürüyüş yoluna düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25) Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.