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Giresun'da sağanak: Tirebolu-Doğankent karayolu ulaşıma kapatıldı

Giresun'da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent kara yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolunda sadece arama kurtarma araçlarının geçişine izin verileceği kaydedildi.

Güncel
  • 19.07.2024 23:23
  • Giriş: 19.07.2024 23:23
  • Güncelleme: 19.07.2024 23:26
Kaynak: AA
Giresun'da sağanak: Tirebolu-Doğankent karayolu ulaşıma kapatıldı

Giresun'da sağanak nedeniyle Tirebolu-Doğankent karayolu ulaşıma kapatıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Güzergahı kullanacak sürücülere trafiğe çıkmamaları uyarısında bulunulan açıklamada, kara yolunda sadece arama kurtarma araçlarının geçişine izin verileceği kaydedildi.

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