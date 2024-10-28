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Giresun'da sahilde 16 yaşındaki kız çocuğuna ait ceset bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset bulundu. Cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğunu tespit edildi.

Güncel
  • 28.10.2024 19:34
  • Giriş: 28.10.2024 19:34
  • Güncelleme: 28.10.2024 19:37
Kaynak: iHA
Giresun'da sahilde 16 yaşındaki kız çocuğuna ait ceset bulundu
FOTOĞRAF: İHA

Giresun'un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset bulundu.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'nde kayalıkların arasında bir ceset görünce durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğunu tespit etti.

Yapılan ilk incelemede cesette morluklar olduğu belirlenirken, kesici veya delici aletle yaralanma izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Damla Nur Kavraz'ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

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