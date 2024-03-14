Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 14.03.2024 15:00
  • Giriş: 14.03.2024 15:00
  • Güncelleme: 14.03.2024 15:00
Kaynak: AA
Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Giresun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İ.B, R.K, N.A, A.Ç, M.T, İ.A, A.A. ve M.P'nin gözaltına alındığı operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 895 fişek ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol