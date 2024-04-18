Giresun'da silahlı kuyumcu soygunu

GİRESUN’un Bulancak ilçesinde maskeli ve av tüfekli 2 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanından bir miktar altın çalarak, sokakta gasbettikleri taksiyle kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde Bulancak Mahallesi, Şemsettin Caddesi’ndeki H.G.’ye ait ‘Gündoğdu’ isimli kuyumcuda meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli, av tüfeği ile geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirdikten sonra çaldıkları bir miktar altın ve ziynet eşyasını, ellerindeki çantalara doldurdu.

Çevrede rastgele tabancayla ateş eden şüpheliler, caddede sürücüsünü yaralayıp, gasbettikleri bir taksiyle kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soygun sonrası iş yeri önünde yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; iş yeri çalışanları ve çevredekilerin şüphelilerin peşinden koştuğu, bir esnafın ise gasbedilen taksinin lastiğine bıçak sapladığı, kuyumcu dükkanı sahibinin hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardığı ve gasbedilen taksinin ise hızla uzaklaştığı yer aldı.

LASTİĞİ PATLAYINCA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, taksinin lastiği patlayınca fazla uzaklaşamayan 2 şüpheliyi ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelilerin polis merkezinde ifadelerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.