Giresun'da şüpheli yangın: Evde silahla vurulmuş cansız beden buldu

Giresun’un Görele ilçesinde ev yangını için gidilen evde silahla vurulmuş bir erkek bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy köyünde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler evin içinde bir erkek şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 40 yaşlarında Selim Menteşe olduğu ve tabancayla vurulduğu tespit edildi. Olay yerine yapılan ilk incelemenin ardından Menteşe’nin cesedi detaylı inceleme için Adli Tıp’a gönderilerek inceleme başlatıldı.

Yangın ve ölüm olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.