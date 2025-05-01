Giresun'da trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Doğankent-Kürtün karayolunun Merkez Mahallesi mevkisinde F.Ö. (31) idaresindeki 28 ABZ 731 plakalı otomobil ile E.E'nin (22) kullandığı 28 ACU 659 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.E. ve beraberindeki Mustafa K. (24), Arda Zeki P. (19) ile A.P. (24), yaralandı.

Doğankent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa K. ve Arda Zeki P. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.