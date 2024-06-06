Giresun'da TÜGVA binası geri alındı: Evlendirme dairesi olacak

Giresun Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, TÜGVA'ya bedelsiz verilen binayı geri alarak evlendirme dairesi yapılacağını duyurdu.

Giresun’un Bulancak ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, önceki dönem AKP'li Belediye Başkanı tarafından Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) ücretsiz kiralanan binayı geri aldı. Meclis kararıyla geri alınan binanın evlendirme dairesi yapılacağı duyuruldu.

Gazete Duvar'dan İsmail Akduman'ın haberine göre, Bulancak’ın önceki dönem Belediye Başkanı olan AKP'li Recep Yakar’ın, belediyeye ait olan ilçe merkezinde bulunan 2 katlı müstakil binayı 10 yıllığına ücretsiz olarak TÜGVA’ya verdiği ortaya çıkmıştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediye başkanı seçilen Sıbıç, haziran ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getirerek binanın geri alınmasını talep etti.

EVLENDİRME DAİRESİ OLACAK

Meclis toplantısında, önceki dönem meclis kararıyla 10 yıllığına vakfa ücretsiz tahsis edilen binanın tahsisatıyla ilgili meclis kararının kaldırılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Sıbıç, binanın tahliyesi için gerekli sürecin başlatıldığını belirterek, "İlçenin evlendirme dairesine ihtiyacı var. Bizim de böyle bir binamız var. Binayı bu konuda değerlendireceğiz" dedi.