Giresun'da uçuruma devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Soner Ç. (40) idaresindeki 34 VV 4210 plakalı otomobil, Eğribel Tüneli mevkisinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, otomobildeki Bahadır Bayoğlu'nun (46) hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücü Soner Ç. Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.