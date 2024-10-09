Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 09.10.2024 22:47
  • Giriş: 09.10.2024 22:47
  • Güncelleme: 09.10.2024 22:47
Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen H.Y ve Iraklı W.W.A yakalandı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 10 adet uyuşturucu hap ile 12,8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol