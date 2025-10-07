Giresun'da yağmur suyu borusunda sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde, yerin altındaki yağmur suyu borusunda sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçenin Burunucu köyünde bir sitenin yağmur suyu hattından kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kedinin yerin altındaki boruda olduğunu tespit etti.

İş makinesiyle zemin kazılarak boru açığa çıkarıldı. Borunun bir bölümü de elektrikli testere ile kesildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden alınan kedi yavrusu bakımının yapılması için veterinere götürüldü.