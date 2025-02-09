Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun'da yavru karaca karayolunda görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 18:19
  • Giriş: 09.02.2025 18:19
  • Güncelleme: 09.02.2025 18:19
Kaynak: DHA
Giresun'da yavru karaca karayolunda görüntülendi

GİRESUN'da karayoluna inen yavru karaca vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde yiyecek aramak için ormanlık alandan çıkan yavru karaca, yolunu şaşırarak karayoluna indi. O sırada yolda ilerleyen araçtaki bir vatandaş yavru karacaya cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Bir süre karayolunda koşarak ilerleyen karaca, daha sonra fındık bahçesine girerek gözden kayboldu. (DHA)

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE(Giresun), (DHA)

BirGün'e Abone Ol