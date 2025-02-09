Giresun'da yavru karaca karayolunda görüntülendi

GİRESUN'da karayoluna inen yavru karaca vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde yiyecek aramak için ormanlık alandan çıkan yavru karaca, yolunu şaşırarak karayoluna indi. O sırada yolda ilerleyen araçtaki bir vatandaş yavru karacaya cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Bir süre karayolunda koşarak ilerleyen karaca, daha sonra fındık bahçesine girerek gözden kayboldu. (DHA)

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE(Giresun), (DHA)