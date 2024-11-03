Giresun'da yaylada kar ve tip nedeniyle mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Giresun'da, yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şebinkarahisar ilçesine bağlı Teknecik yaylasında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi jandarmadan yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurttaşlara ulaşıldı.
Jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edilen yurttaşlar, güvenli yere getirildi.
Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.