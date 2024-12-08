Giresun'dan Gürcistan’a gitmek isteyen gençlerden haber alınamıyor: Heyelan altında mı kaldılar?

Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan haber alınamıyor.

Gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılırken, ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.