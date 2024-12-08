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Giresun'dan Gürcistan’a gitmek isteyen gençlerden haber alınamıyor: Heyelan altında mı kaldılar?

Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamıyor. Gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılıyor.

Güncel
  • 08.12.2024 23:14
  • Giriş: 08.12.2024 23:14
  • Güncelleme: 08.12.2024 23:17
Kaynak: iHA
Giresun'dan Gürcistan’a gitmek isteyen gençlerden haber alınamıyor: Heyelan altında mı kaldılar?

Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 gençten haber alınamıyor.
Edinilen bilgilere göre, cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden telefon almak için Gürcistan’a gitmek üzere yola çıkan 4 arkadaştan haber alınamıyor.

Gençlerin bulunduğu aracın gece saatlerinde Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalmış olabileceği ihtimali araştırılırken, ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Arhavideki heyelan sonrası yol, 19 saat sonra tek şeritten ulaşıma açıldı
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