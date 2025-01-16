Giresun Müzesi arkeolojik ve etnografik eserleriyle ilgi görüyor

İçerisinde bölgenin arkeolojik ve etnografik eserlerini barındıran Giresun Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki müze, yaklaşık 37 yıldır Hititlerden Frigyalılara, Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetten tarihi esere ev sahipliği yapıyor.

Tamamına yakını Karadeniz Bölgesi'ne ait eserlerden oluşan müze, Giresun Kalesi'ne ve tarihi Zeytinlik semtine yakınlığıyla son yıllarda kente gelen turistlerin ziyaret ettiği yerlerden biri durumunda.

Bunun yanı sıra müze öğrenciler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor. Okulların düzenlediği müze gezileriyle öğrenciler tarihi eserler ve bölgenin geçmişi hakkında bilgi edinme şansına sahip oluyor.