Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar etkili oluyor
Kaynak: AA
Giresun, Ordu ve Bayburt'ta soğuk hava ve kar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle Dereli'de 24, Yağlıdere'de 3 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ordu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Aybastı, Kabadüz, Korgan, Ulubey, Akkuş, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
İl genelinde etkisini gösteren yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.