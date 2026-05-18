Giresun sanat günlerine ilgi büyüktü

Kolaylaştırıcılığını Neslihan Kelekçi Bayram'ın yaptığı Giresun Sanat Günleri kapsamında Türk edebiyatının önemli eleştirmenlerinden Fethi Naci Kalpakçıoğlu anısına özel bir saygı gecesi düzenlendi. Organizasyon her sene bir Giresunlu sanatçıya özel gece düzenliyor. Prof. Dr. Hatem Türk’ün kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen gecede Feridun Andaç, Orhan Alkaya, Vecdi Çıracıoğlu, Hakan Adanır yer aldı.

SÖYLEŞİ VE DİNLETİLERE İLGİ YOĞUNDU

Sanat Günleri’nin dikkat çeken konukları arasında İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni ve şair Orhan Alkaya, edebiyat eleştirmeni ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Feridun Andaç ile bu yıl Sait Faik öykü ödülü de kazanan yazar Vecdi Çıracıoğlu yer aldı.

Prof. Dr. Hatem Türk “Dünden Bugüne Giresun Şairleri” başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi, Gazeteci Saliha Yayla "Üç Kadın Bir Kitap" söyleşisi, Hakan Adanır “Giresun’da Bir Çınar” adlı Çınar Dergisi söyleşisi, Ali Aydemir ise “Dünyanın Sonunda Bir İbrahim” şiir performansıyla sanatseverlerle buluştu.

SERGİ VE PERFORMANSLARA BÜYÜK ALKIŞ

Etkinlikler boyunca resim sergileri, çini sanatı canlı performansı, pandomim gösterileri, şiir dinletileri, edebiyat söyleşileri ve paneller düzenlendi. Programlar Giresun Sanat Sokağı, Tibor Salonu, Eczacılar Odası Salonu, Atapark, Can Akengin Sanat Galerisi ve Vahit Sütlaş Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliklerde ayrıca Cansu Midillioğlu Suludere’nin canlı çini performansı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çalışmaları, pandomim sanatçısı Umut Şahin’in gösterisi ile Giresun Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyelerinin sergileri büyük ilgi gördü.

SANAT SOKAĞI'NDA AÇILAN SERGİLER BEĞENİ TOPLADI

Giresun Sanat Sokağı’nda bağımsız ressamlar Zübeyda Vurguncu, Merve Yavuz, Ayşe Özkaya, İdris Kurt, Fatih Gül, Hatice Şahin ve Grafik sanatçısı Demirhan Demir’in eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Halil İbrahim Bacaklar da “Sokak, Sanat ve Kentlerin Düşü” başlıklı söyleşisiyle programa katıldı.

ORGANİZASYONLARA KATILIM YOĞUNDU

Organizasyonun Koordinatörlüğünü bu yıl Ali Aydemir yürüttü. Organizasyon komitesinde ayrıca Halil İbrahim Bacaklar, Ahmet Kılıç ve “Şiir Giresun’da” grubu yer aldı.

Etkinliklere CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve sanatsever katıldı.