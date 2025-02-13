Giresun ve Ordu'nun bazı bölgelerinde kar etkili oldu

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Gece saatlerinde etkili olan yağış ile Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri beyaza büründü. Şebinkarahisar ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yapıldı.

Kentin 1700 ile 2000 rakımlı Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında da kar yağışı etkisini gösterdi.

Yetkililer kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

- Ordu

Ordu'da ise yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan kar, Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde etkili oldu.

Bölgede belediye ve kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Mesudiye ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'ndeki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan grup yolunda ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor.