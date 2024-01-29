Giresun ve Rize'de 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Kaynak: AA
Giresun ve Rize'de hafta sonu etkili olan kar nedeniyle 36 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Dereli'de 7, Espiye'de 3, Yağlıdere'de 3 olmak üzere 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
- Rize
Rize'de ise ilçelerden İkizdere'de 16, Çamlıhemşin'de 7 olmak üzere 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinin 13 personeli, 6 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışması yapıyor.
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