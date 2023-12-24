Giresun’da bir ilçede eğitime ara verildi

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.



Çamoluk Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.