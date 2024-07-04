Giresun’da bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Giresun’un Alucra ilçesinde kene ısırması sonucu tedavi altına alınan kişi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyünde 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucunda rahatsızlandı.

Daha sonra durumu ağırlaşan Hidayet G., Alucra Devlet Hastanesi başvurdu ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hidayet G. hayatını kaybetti.

Yetkililer, yaz aylarında özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunurken herhangi bir kene ısırması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.