Giresun’da evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepe beldesinde M.K.’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında evde bulunan 11 yaşındaki Ahmet Faruk K. hayatını kaybederken, A.K. ve F.K. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.