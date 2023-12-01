Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun’da fabrikada yangın

Giresun'un Eynesil ilçesinde balık fabrikasında yangın çıktı. Gökyüzünü dumanların kapladığı bölgede itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Ajans Haberleri
  • 01.12.2023 14:47
  • Giriş: 01.12.2023 14:47
  • Güncelleme: 01.12.2023 14:49
Kaynak: DHA
Giresun’da fabrikada yangın

İlçenin yüksek kesimli Derebaşı Mahallesi’nde kurulu balık işleme fabrikasında, saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, yangına müdahalesi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 