Giresun’da hafif ticari araç dereye uçtu: 4 yaralı

Giresun’un Espiye ilçesinde hafif ticari aracın dereye uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre trafik kazası dün akşam saat 20:21’de Espiye’nin Soğukpınar beldesi yolu üzerinde Direkbükü mevkiinde meydana geldi.

Hafif ticari aracın dereye uçması sonucunda 4 kişi yaralanırken olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 1’i Tirebolu Devlet Hastanesinde, 1’i Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve diğer 2 kişi de Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.