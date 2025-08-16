Giresun’da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Giresun’da kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Oyraca Köyü yolunda saat 15.40’da Ali Alim yönetimindeki 28 TA 824 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yamaç aşağıya doğru fındık bahçesine yuvarlandı.

Kazada fındık toplamaktan döndükleri öğrenilen sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybederken, Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.