Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Giresun’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’da evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 14.03.2025 20:07
  • Giriş: 14.03.2025 20:07
  • Güncelleme: 14.03.2025 20:11
Kaynak: İHA
Giresun’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Giresun’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Osmaniye Mahallesi, Dönemeçli Sokak’ta Havva Akbaş (45) ve oğlu Osman Akbaş (18), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve emniyet ekipleri, Havva Akbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bilinci kapalı olan oğlu Osman Akbaş ise yapılan ilk müdahalenin ardından Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yetkililer vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaya ve özellikle soba kullanımı sırasında gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için adli tabip bekleniyor.

Sancaktepede özel okulda gıda zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
BirGün'e Abone Ol