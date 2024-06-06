Giresun’da madende iş makinesinin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

Giresun'un Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait kurşun, çinko ve bakır madeninde çalışma yapıldığı sırada iş makinesinin üzerine kaya parçası düştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Giresun’da maden sahasında iş makinesinin üzerine kaya düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğankent ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait kurşun, çinko ve bakır madeninde çalışma yapıldığı sırada iş makinesinin üzerine kaya parçası düştü.

Olayda iş makinesi operatörü R.B. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan işçi, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.