Giresun’da madene karşı büyük miting: Toprağımızı ve fındığımızı savunuyoruz

Haber Merkezi

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği, Giresun genelinde artan 4. grup madencilik faaliyetlerine karşı 18 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Tirebolu Atatürk Anıtı Meydanı’nda düzenlenecek "Giresun Maden İstemiyor: Büyük Köylü Mitingi"ne çağrı yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Emiroğlu Nakiboğlu imzalı çağrıda "Mahkeme kararına rağmen hukuksuz sondaj sürüyor" denildi. Açıklamasında madencilik faaliyetlerinin Giresun'un doğasını ve ekonomisini geri dönüşü olmayan bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını belirten Nakiboğlu, çarpıcı iddialarda bulundu. Tirebolu-Görele ilçelerini kapsayan Alagöz Maden projesinin mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen, Tirebolu Sekü köyü ile Görele Soğukpınar köyü sınırlarında şirketin sondaj makinelerinin hukuksuz biçimde çalışmaya devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 1 ve 2 Nisan tarihlerinde yapılan ihalelerle Giresun Merkez (Batlama Vadisi), Piraziz, Bulancak, Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerinde toplamda 130 bin dönüme yakın toprağın maden şirketlerine satıldığı ifade edildi.

Tarım arazilerinin en az %64’ünde fındık üretimi yapılan ve 100 bine yakın çiftçinin geçimini bu yolla sağladığı Giresun’da, 4. grup madencilik sahalarının yerleşim yerleri ve fındık ocaklarıyla iç içe olduğu belirtildi. Maden kazıları ve kimyasal ayrıştırma süreçlerinde ağır metallerin toprağa ve suya karışmasının fındıkta verim ve kalite kaybına yol açacağı, bunun da Giresun gibi ekonomisi büyük ölçüde tek bir ürüne bağlı olan bir il için sistemik bir risk anlamına geldiği uyarısı yapıldı.

Dernek Başkanı Nakiboğlu'nun açıklamasına göre, Türkiye’nin en çok yağış alan ve en verimli ormanlarına sahip illerinden biri olan Giresun'un dik arazi yapısı madencilik faaliyetleriyle birleştiğinde heyelan ve sel risklerini artırıyor. Olası bir sızıntı veya atık taşması durumunda kimyasal kalıntıların dere yataklarına karışarak içme sularını kirleteceği ve havza boyunca ciddi bir çevresel felakete neden olacağı belirtiliyor. Ortalama 20 bin dönüme ulaşan tek bir maden sahasının sadece boş arazileri değil, köyleri de kapsadığına dikkat çekildi.

Madenciliğin bugüne kadar Giresun halkına tek bir somut fayda sağlamadığını belirten Nakiboğlu, açıklamayı şu sözlerle tamamladı: "Topraklarımızın, fındığımızın, pancarımızın, dağ çileğimizin, kemençemizin, yaylalarımızın, sarıkızlarımızın, kırmızı benekli alabalığımızın, yaban keçimizin, kemer köprülerimizin, soğuk sularımızın ve atalarımızın mezarlarının madencilere verilmesini kabul etmiyoruz. Toprağımıza, kültürümüze, ekonomimize ve doğamıza sahip çıkmak için tüm Giresunluları mitingimize bekliyoruz."