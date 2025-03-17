Giresun’da orman yangını

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Gebelli Köyü’nde dağlık kesimde pazar akşamı saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Espiye ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına bir köylünün açık arazide yorgan yakmasının neden olduğu iddia edildi.

Havanın kararmasının yanı sıra arazinin kayalık ve engebeli olması, yangına müdahalede zorluk yaşanmasına neden oluyor.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.