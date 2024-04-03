Giresun’da otomobil denize uçtu: 1 ölü

Giresun’un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında denize uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Keşap ilçesinin Uzuncakum mevkiinde meydana geldi. Trabzon istikametinden Ordu istikametine giden 61 DL 762 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak denize uçtu.

Kazanın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre araç sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.